Le parole del pilota australiano dopo il venerdì di prove libere al Sachsenring, chiuso dal ducatista (e prossimo pilota KTM dal 2023) con il terzo tempo. "Sono contento dei passi avanti della moto, ora gira meglio e ho più fiducia in frenata". Quindi un consiglio al suo successore in Ducati: "Ti auguro di restare più a lungo di me e Petrucci". La gara in Germania è in diretta domenica 19 giugno alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

