Divertente siparietto tra Jack Miller e il nostro inviato Antonio Boselli al termine del venerdì di prove libere al Sachsenring. L'australiano prova a fischiettare "Patience" dei Guns N'Roses davanti al microfono, ma il tentativo non va a buon fine. L'australiano si arrende e scoppia a ridere: "Troppa pressione". Il GP Germania è in diretta domenica 19 giugno alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

