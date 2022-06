Duello doveva essere, duello sarà tra Guevara che ha dominato prove e qualifiche, e Dennis Foggia. Primo (con record del circuito) lo spagnolo che sembra irraggiungibile sulla pista tedesca, secondo il romano deciso a rifarsi della sfortunata gara di Barcellona. All’appello manca per ora il leader del mondiale Garcia (ottavo classificato), compagno di squadra di Guevara rispetto al quale sembra avere qualcosa di meno in questo momento; resta il dubbio la gara, perché sembra onestamente difficile escluderlo a priori dalla lotta per il podio. Dennis dovrà correre con la convinzione con cui ha affrontato le qualifiche. L’ultimo assalto alla pole, da solo con il compagno di squadra Suzuki attaccato alla ruota posteriore (ma non era meglio il contrario?) è stato un gran bel giro, anche al netto di un quarto settore dove ancora non riesce a brillare.

“E’ il nostro punto debole e il caldo si fa sentire” ha detto il pilota della Leopard che teme soprattutto Guevara (“Qui riesce a sfruttare molto bene la sua KTM”). Attenzione a Holgado che ha stampato il terzo tempo tutto da solo, e a Sasaki che incredibilmente al rientro in gara, tre settimane dopo il brutto incidente del Mugello, sembra aver recuperato la forma, piazzandosi in seconda fila con il quarto tempo. Qualifica tribolata per Masia, caduto al primo giro e costretto ad abbandonare la moto a bordo pista: senza nemmeno un giro buono lo spagnolo della Ktm dovrà partire diciottesimo. Una fila davanti a lui scatterà Riccardo Rossi, vittima di una brutta caduta in Q1 che l’ha lasciato con un tempo sufficiente a qualificarsi per la Q2 (cronologico registrato poco prima), ma con la moto mezza distrutta e un gran dolore per la botta riportata cadendo. I suoi meccanici sono riusciti a rimandarlo in pista a pochi minuti dalla conclusione della qualifica finale. Non è andato oltre il 15° tempo il pilota di Simoncelli, ma poteva finire anche peggio. Assente Stefano Nepa, fermatosi in Q1, e obbligato a rimontare dalla settima fila, si è rilanciato Matteo Bertelle che in Q2 ha agguantato un promettente nono tempo che gli consente di scattare dalla terza fila, meglio di Andrea Migno, solo dodicesimo, non al meglio sul tracciato tedesco.