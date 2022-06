Miller: "Dovrò fare un long lap penalty in gara"

L'australiano scatterà 6° in griglia al Sachsenring, penalizzato con un long lap penalty per un'irregolarità in regime di bandiera gialla. Ospite di 'Talent Time', si è raccontato a 360° ed è anche riuscito a fischiettare 'Patience' dei Guns N' Roses. Il GP di Germania è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 QUALIFICHE MOTOGP: HIGHLIGHTS Condividi

A tutto Jack Miller 'Thriller': dal rapporto con Bagnaia al futuro in KTM, il matrimonio con la fidanzata Ruby e gran finale in musica... Il pilota della Ducati si è raccontato a 'Talent time', intervistato dal nostro Antonio Boselli al termine delle qualifiche del Sachsenring, con l'australiano che scatterà 6° in griglia, ma penalizzato con un long lap penalty perché scivolato nel corso delle libere 4 in regime di bandiera gialla (secondo il regolamento, nessun pilota può spingere nella fase di 'yellow-flag'). Il ducatista è stato ascoltato dalla commissione di gara, che ha deciso comunque per la sanzione. "Ho cercato di spiegare le mie ragioni - la 'difesa' del ducatista - ho avuto un problema di vibrazioni sulla ruota davanti, ho provato a frenare quando ho visto la bandiera gialla ma sono caduto. E da lì è stato un effetto-valanga. Diciamo che sono soddisfatto a metà".

"Elettrizzato per la nuova sfida con KTM"

Ma come sta in questo periodo, Jack Miller? "In linea generale, bene: le ultime due gare non al massimo ma sono contento di essere tornato ai miei livelli. In qualifica non sono stato veloce come nel resto del weekend. ma va bene così". All'orizzonte, tanti cambiamenti nella vita del pilota: il matrimonio con Ruby Adriana Mau e una nuova avventura con la KTM, dalla prossima stagione. "Sono molto elettrizzato per questa nuova sfida - spiega - così come lo ero 5 anni fa quando sono arrivato alla Ducati. In quel momento non era la moto migliore, ma adesso, grazie al lavoro degli ingegneri e di noi piloti, è diventata la moto da battere. Sono molto motivato".

"Ducati? Rimarremo amici. Con Bagnaia bellissimo rapporto"

Domanda del nostro inviato: "Ti aspettavi un'offerta migliore per continuare in Ducati?". Sentite la risposta: "Non credo di aver dato modo di fare grandi offerte - le parole di Miller - avevo già in mente cosa avrei voluto fare nel mio futuro. Prima ne abbiamo parlato, naturalmente, e rimarremo ottimi amici, il paddock è piccolo e non saremo troppo lontani... Era tempo di cambiare per me". Bagnaia ha avuto sempre delle parole 'dolci' per il compagno di squadra. "Abbiamo un ottimo rapporto - conferma l'australiano - insieme lavoriamo benissimo. Non ci pestiamo mai i piedi, non ci sono ego straripanti. Riusciamo sempre a collaborare in modo sereno".

"Ho trovato una ragazza che mi sopporta..."

Quindi, svela qualche curiosità sulle nozze: "Ho già 27 anni... meglio tardi che mai", scherza Miller. "Ci sposeremo l'8 ottobre, tra i GP di Thailandia e Australia. Diciamo che è un periodo intenso, ma mi sento molto fortunato: ho trovato la ragazza giusta, capisce questo mondo e mi sopporta... E non vedo l'ora di iniziare anche quel capitolo della mia vita. Diventare papà? Mi piacerebbe molto, ma possiamo divertirci ancora un po'...".

Miller riesce a fischiare 'Patience': missione compiuta

E poi il gran finale: 'incoraggiato' da Boselli, Miller riesce finalmente a fischiettare 'Patience' dei Guns N' Roses dopo i 'problemi tecnici' di venerdì, bloccato dalla "troppa pressione" Stavolta Jack è un canarino, intonato e in vena di romanticismi: "È proprio come dice la canzone, tutto quello di cui abbiamo bisogno è di avere un po' di pazienza".

La 'performance' musicale di venerdì...

E quella di sabato - riuscitissima - a 'Talent time'