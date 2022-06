Bagnaia conquista la nona pole della sua carriera in top class. Per la prima volta nella sua storia la Ducati registra 7 pole nelle prime 10 gare di campionato. Alle spalle di Pecco ci sono due francesi: 2° Quartararo, 3° Zarco. Aprilia al 4° posto con Aleix Espargaró, bene Di Giannantonio al 5° posto. Bastianini scatterà 17°. Ecco la griglia completa del GP Germania, la gara domenica 19 giugno in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE