Quartararo: "Ho spinto al limite come un maiale"

Il leader del Mondiale partirà dalla prima fila al Sachsenring, alle spalle di Bagnaia. "All'inizio delle qualifiche ho faticato - spiega Quartararo - ma nel secondo run ho spinto al limite, come un maiale...".

È uno di quei secondi posti che vale una pole: 'soltanto' 76 millesimi di ritardo da un Bagnaia 'ingiocabile' oggi per lo stesso Quartararo, che scatterà alle spalle del ducatista sulla griglia del Sachsenring. Nell'intervista al nostro Sandro Donato Grosso il leader del Mondiale si abbandona a una frase 'liberatoria', un po' colorita, ma che rende abbastanza l'idea di come siano andate le cose in qualifica. "È stato un sabato molto intenso - spiega il pilota della Yamaha - nel primo run ho fatto veramente fatica. Ma nel secondo ho fatto due giri super, al limite. Ho spinto come un maiale...".

"Spero di scappare via con Pecco" In gara si rinnoverà il duello? Se sì, cosa farà la differenza tra lui e Pecco? "Non saprei - ammette il francese - il passo delle due moto è molto simile, speriamo di andare via, entrambi... Non sarebbe male. La gara è molto lunga, sarà importante non commettere errori, questo è sicuro". Sulle gomme: "Sono ancora indeciso. Sono andato un po' più veloce con la hard, ma anche con la media è andata bene. Vedremo".

"C'è grande rispetto tra noi piloti" Dallo studio, Rosario Triolo fa notare come i rapporti tra i piloti di questa nuova generazione siano molto amichevoli - a partire proprio da Quartararo e Bagnaia -, un bello 'spot' per il Motomondiale. "Con Pecco i rapporti sono molto buoni - conferma 'El Diablo' - ma devo dire con quasi tutti i colleghi. È normale che quando ci giochiamo la pole siamo carichi al 100%, ma quando scendiamo dalle moto è bello scherzare, stare un po' insieme. Ma la cosa più bella è il rispetto che abbiamo gli uni per altri".