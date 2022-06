Episodio curioso per Bagnaia al Sachsenring. Al termine delle Libere 3 (in cui ha firmato il nuovo record della pista), Pecco si prepara per la tradizionale prova di partenza. Al momento dello scatto probabilmente qualcosa non va con il launch control e la sua Ducati si impenna pericolosamente. Nessuna conseguenza comunque per la moto e per il pilota, a parte un piccolo brivido. Libere 4 alle 13:30, qualifiche alle 14: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP

