Le parole del ducatista, autore di una pole capolavoro al Sachsenring in 1:19.931. Per il torinese si tratta della nona in carriera, la terza stagionale. "Ma farlo qui dà un gusto diverso dopo le difficoltà del passato, ora mi sembra tutta un'altra pista". Poi sulla gara: "Quartararo ha fatto un altro step, sarà importante partire bene in gara"

Francesco Bagnaia si gode la pole position del Sachsenring, la nona in carriera e la 3^ della sua stagione. Il ducatista ha realizzato il miglior tempo in 1:19.931 e ha il morale altissimo dopo il gran risultato del sabato. Un'iniezione di fiducia dopo le difficoltà del passato sul circuito tedesco. "Guidare forte in questa pista è proprio bello, solo in Moto2 mi era andata bene - ha detto 'Pecco' a Sky -. Ora diventa tutta un'altra pista, molto più bella. E' stato un po' un casino, non era facile con questo caldo e con questo vento". Poi il poleman ha parlato dei progressi tecnici sulla moto. "La carena ci sta aiutando e stiamo sfruttando al meglio le gomme - ha proseguito -. Anche nelle FP4 mi sono trovato bene. Siamo pronti per la gara".