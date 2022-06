Bellissimo gesto di fair play al termine delle qualifiche in Germania. Bagnaia ha da poco conquistato la pole, con appena 76 millesimi di vantaggio su Quartararo. Il francese, nonostante la pole sia sfuggita per un soffio, raggiunge Pecco in pista e si complimenta con lui in sella. Il pilota Ducati ringrazia e stringe la mano al suo rivale. Il GP di Germania è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

LE INTERVISTE: BAGNAIA - QUARTARARO - HIGHLIGHTS