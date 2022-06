Bagnaia domina anche nelle Libere 3, nuovo record

Bagnaia è il più veloce anche nella terza sessione di Libere, migliorando il suo stesso record con 1:19.765. Secondo posto per l'Aprilia di Aleix Espargaró, terzo Miller. A seguire i due piloti del team Prima Pramac: 4° Zarco, 5° Martin. In totale ci sono 4 Ducati nella top 5. Il leader del Mondiale, Fabio Quartararo, chiude 6°. Bene anche Luca Marini, che accede al Q2 con l'ottavo tempo nella combinata. Libere 4 alle 13:30, qualifiche alle 14: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP

GUIDA TV - L'ANALISI DELLA PISTA