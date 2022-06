Il pilota spagnolo, ancora sofferente dopo la frattura al polso sinistro rimediata nell'incidente al via del Gran Premio di Barcellona, ha deciso di rinunciare alla gara del Sachsenring dopo le FP3: "Non correrò il GP di Germania, sento ancora troppo dolore e non è sicuro per me e per gli altri", ha spiegato su Instagram Rins

Niente GP di Germania per Alex Rins . Al termine della terza sessione di prove libere sul circuito del Sachsenring , il pilota spagnolo ha deciso di non proseguire il suo weekend tedesco. Il polso sinistro, fratturato nella caduta al via del Gran Premio di Barcellona innescata da una scivolata di Nakagami, è ancora dolorante. L'iberico ha chiuso in 17^ posizione nella classifica combinata dopo le FP3, ma le sensazioni non sono migliorate rispetto a ieri. Alla fine, insieme con il team, è arrivata la decisione di fermarsi qui. Niente qualifiche, ma soprattutto niente gara per il rider della Suzuki.

Rins: "Lavorerò per tornare ad Assen"

Rins ha spiegato le ragioni della scelta in un post su Instagram. "Non correrò il Gran Premio di Germania - scrive lo spagnolo sul suo profilo -. Ho avvertito troppo dolore nelle FP3 e non è sicuro, per me e per gli altri colleghi, che sia al via della gara. Mi metterò subito al lavoro per recuperare e tornare ad Assen (domenica 26 giugno)".