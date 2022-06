GP di Catalunya da dimenticare per Bagnaia, che cercava conferme importanti al Montmelò dopo la vittoria del Mugello: partito dalla seconda posizione, al via Pecco si inserisce subito in curva 1 alle spalle di Quartararo. Ma Nakagami dietro esagera, arriva lunghissimo in frenata, finisce a terra e butta giù inevitabilmente anche prima il ducatista, poi Rins

MOTOGP, LA GARA LIVE