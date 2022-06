La domenica di passione del Sachsenring parte alle 11 con la gara di Moto3: in pole scatta Izan Guevara su GasGas, davanti a Dennis Foggia (Honda) e Daniel Holgado (KTM). A seguire, a partire dalle 12.20, tocca alla Moto2 con Sam Lowes che scatterà al comando. Chiuderà la MotoGP, in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8