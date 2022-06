Prima incredulo per la caduta all'inizio del quarto giro del GP di Germania, poi furioso al rientro ai box ("Avete mai visto un pilota della MotoGP perdere il posteriore così? Dall'inizio della gara non avevo grip") e infine lucido nell'analisi della scivolata e nel prendersi tutte le colpe per l'accaduto. "Dai dati non si capisce il motivo, è inspiegabile - ha esordito il ducatista ai microfoni di Sky Sport -. Sembrava che la gomma non fosse in temperatura, ma in realtà non era così. Anche perché ero stato più dolce con il gas in quel giro". Poi ancora: "E' davvero molto strano che sia partito così il posteriore. Cadute così in MotoGP non le avevo mai viste. Le vedo al ranch ogni sabato al massimo. Dopo un weekend così mi girano di più i c… ". Il torinese ha lamentato sin dall'inizio problemi di aderenza. "Il livello di grip era basso, anche nel giro di ricognizione".