AGOSTINI DAY

Taglia il traguardo degli 80 anni il mito del motociclismo per eccellenza, il pilota che ha conquistato il maggior numero di Mondiali (15), vincendo 123 GP in carriera. Icona dello sport, 'Ago' è stato il primo campione-divo italiano a cura di Alfredo Corallo

PREDESTINATO - Giacomo Agostini nasce all'ospedale di Brescia il 16 giugno del 1942 . Salì in sella alla moto già da ragazzino, partecipando a delle gare 'clandestine' sulle strade sterrate che costeggiavano il Lago d'Iseo. Compiuti i 18 anni, nonostante la reticenza del padre, acquistò un "Settebello" per 500.000 lire (da pagare in 30 rate mensili) e vinse le prime competizioni, meritandosi l'attenzione della Morini , che lo arruolò nella Squadra Corse. Ma è con la MV Agusta , nel 1965, che 'Ago' fa il grande salto debuttando nel Mondiale nelle classi 350 e 500.

SIMPLY THE BEST - Sono gli anni delle 'battaglie' in pista con Mike Hailwood e dei Mondiali a 'raffica' di Agostini, che finisce per dominare entrambe le classi: 7 titoli iridati consecutivi in 350 (dal 1968 al 1974) e altrettanti in 500 (dal 1966 al 1972).