Giornata da ricordare per El Diablo: dopo aver dominato la gara dalla prima curva, il pilota della Yamaha si è fatto una corsa a piedi sotto la tribuna per salutare i tifosi. Poi grande festa al box con tutto il team. "Siamo una grande squadra, si vince e si perde insieme. E non è stata la firma sul contratto a restituirmi serenità..."

Una domenica da rockstar , una domenica da Fabio Quartararo . Una gara dominata dal primo giro, quando in partenza aveva sorpassato il poleman Bagnaia. E poi un ritmo in gara insostenibile per Johann Zarco e tutti gli altri avversari. Dopo il trionfo sul circuito del Sachsenring , che lo conferma sempre più leader del Mondiale, il francese ha trovato la forza di sfidare il caldo tedesco facendosi una corsa sotto la tribuna . E, ovviamente, ha vinto anche questa sfida. "Ho fatto più fatica a correre questo chilometro che a fare tutta la gara: la prossima volta prendo il motorino! ", ha scherzato ai microfoni del nostro inviato, Antonio Boselli. Applausi per Il Diablo, sempre più punto di riferimento nella classe regina. Poi, richiamato dai commissari, è tornato al paddock, baciando la gomma posteriore della sua M1 . La stessa che ha, per contro, tradito il suo aversario più accreditato, Pecco Bagnaia , dopo soli 4 giri.

Quartararo: "Ok il contratto, ma sono sereno già da Austin"

Il rinnovo del contratto con Yamaha ha sicuramente dato una mano, visto come sono andate le cose a Barcellona e in Germania. Ma Quartararo ha precisato che non è stata la firma ad aver impresso una svolta alla sua stagione. "In realtà sono sereno già da Austin, anche se il risultato non era lo stesso di oggi - ha concluso -. Il contratto è un piacere, così come continuare con questa squadra. Arriviamo ad Assen con tanta fiducia".