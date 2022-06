In corso le Libere 1 della MotoGP ad Assen, si corre con temperature autunnali: 19 gradi, pioggia e cielo nuvoloso. Il tracciato olandese è favorevole a Yamaha e Aprilia, ma le Ducati hanno dimostrato di poter essere veloci anche su piste tradizionalmente ostiche (la pioggia, inoltre, può ribaltare tutti i pronostici). Seconda sessione di prove in programma alle 14:10. Il GP Olanda è in diretta domenica 26 giugno alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

ASSEN, L'ANALISI DEL CIRCUITO