Ducati Pramac davanti a tutti nel warm up del Sachsenring: Jorge Martin ha fatto registrare il tempo di 1:21.264, seguito a ruota dalla KTM di Miguel Oliveira. Terzo posto per l'Aprilia di Aleix Espargaró, 4° Marco Bezzecchi, 6° Jack Miller, 8° Enea Bastianini, 10° Fabio Quartararo e 11° Pecco Bagnaia, che scatterà in pole nel Gran Premio di Germania proprio davanti al francese, leader del Mondiale. Gli orari delle gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20 e gran finale con la gara della MotoGP alle 14, tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8