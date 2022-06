Al termine del GP Germania, Antonio Boselli e Sandro Donato Grosso ci aggiornano sulle ultime novità del mercato piloti. La proposta di Ducati per Oliveira deve ancora essere formalizzata, anche se c'è l'intenzione di farlo correre nel team Gresini nel 2023. Eppure per il portoghese potrebbero esserci scenari futuri anche in Aprilia e KTM (servirebbe un clamoroso dietrofront). Rins è vicino alla LCR Honda, dove prenderebbe il posto di Alex Marquez. Pol Espargaró verso KTM GasGas

