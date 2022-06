Bagnaia partirà davanti a tutti oggi al Sachsenring dopo la super pole di sabato, affiancato da Quartararo e Zarco. Quarta casella per l'Aprilia di Espargaró, 5° Di Giannantonio (Team Gresini). Gli orari del GP di Germania: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20 e gran finale con la gara della MotoGP alle 14, tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

Non ci sono più limiti per la Ducati e Pecco Bagnaia, la pole al Sachsenring su una pista che è sempre stata ostica alla casa di Borgo Panigale dimostra che il passato e le statistiche non contano più. Bagnaia si esalta sulla pista più tortuosa del motomondiale facendo girare la Desmosedici come mai si è visto da queste parti. La rincorsa mondiale è molto difficile ma non impossibile considerando le prestazioni che sta mostrando il pilota italiano anche se Quartararo, davanti di 66 punti in classifica, è stato ancora una volta strepitoso. Secondo tempo per il leader del mondiale che è l’unico su una moto giapponese a tenere testa alle Ducati e alle Aprilia che dominano le prime nove posizioni. Terzo tempo per Johann Zarco che si conferma in grande forma davanti a Aleix Espargaró che insieme a Bagnaia e Quartararo ha mostrato il passo migliore. Saranno questi tre piloti a lottare per il podio e la vittoria anche se il grande caldo previsto in gara e la scelta delle gomme condizioneranno le prestazioni.