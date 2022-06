Spagna protagonista nelle categorie minori al Sachsenring. In Moto2 è dominio di Auguto Fernandez, che ha rischiato di abbattere il record per il gap più ampio dal secondo classificato. In Moto3 successo per Guevara, l'ottavo di fila per un pilota iberico

Schiacciante vittoria di Augusto Fernandez in Moto2 : se non fosse stato per un vistoso rallentamento finale, avrebbe potuto stabilire il record per il vantaggio più elevato per un vincitore in Moto2. Ad un paio di giri dalla fine il suo margine era superiore ai nove secondi, ed in tutta la storia della Moto2 una gara è stata decisa con un gap così ampio: si tratta di Qatar 2016, quando Tom Luthi vinse con 9”610 su Luis Salom. Il gap finale di Fernandez è stato di 7”704 il margine più elevato da Teruel (Aragon) 2020, quando Sam Lowes vinse con 8”425 su Fabio di Giannantonio. A livello assoluto, è il quarto di tutti i tempi: dopo i due suddetti e Jerez 2011, quando Iannone vinse con 7”850 su Tom Luthi. Per Fernandez è la 5^ vittoria in Moto2: eguaglia Lorenzo Baldassarri e Stefan Bradl al 17° posto di tutti i tempi. Pietra miliare per Sam Lowes, uno dei decani della categoria: 25° podio, gli stessi del pluricampione Marc Marquez, al 4° posto di tutti i tempi. La differenza sta, ovviamente, nelle gare disputate, che è abissale: 131 per Sam, 32 per Marc Marquez.

Moto3, è sempre dominio Spagna

Izan Guevara è il primo pilota che in questo 2022 vince in gare consecutive: l’ultimo era stato Foggia l’anno scorso ad Aragon e Misano. Per lui è la quarta vittoria e sale al 19° posto di tutti i tempi in Moto3 al pari di Alex Marquez e Niccolò Antonelli. Per la Spagna si prolunga la striscia vincente: 8 gare di fila, ad inseguire quel magico 2013

in cui vinsero tutte e 17 le gare. È stato un autentico dominio per Guevara: 4”853 di vantaggio all’arrivo. Un gap così elevato in una gara asciutta non si registrava da due anni: 5”810 tra Raul Fernandez e Dennis Foggia in Portogallo. 92^ vittoria per la Spagna in Moto3, non un numero banale, perché al momento rappresenta il doppio dei successi italiani, fermi a quota 46 dalla vittoria di Foggia a Mandalika. Per Guevara è significativo anche l’arrivo a podio, il 5° consecutivo: l’ultimo a riuscirci in Moto3 era stato Foggia l’anno scorso con 6 dall’Austria all’Emilia.