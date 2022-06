Intervento per Acosta: salterà il GP Olanda

Pedro Acosta non sarà al via del GP di Olanda, in programma il prossimo weekend ad Assen. Il pilota spagnolo del team KTM Ajo, reduce dal secondo posto al Sachsenring, è caduto in allenamento e ha riportato la frattura del femore sinistro. Acosta, ottavo nella classifica del mondiale di Moto2, verrà sottoposto mercoledì a un intervento chirurgico a Barcellona. Come annunciato dal team, ulteriori informazioni verranno rese note dopo l'operazione. Certa la sua assenza in Olanda dove lo scorso anno, in Moto3, si classificò quarto nella gara vinta da Dennis Foggia.