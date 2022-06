L'incidente nel Gp di Germania della Moto3 è costato molto a Matteo Bertelle. Il giovane rookie del team Qj Motor Avintia, coinvolto incolpevolmente nella caduta di Ogden, ha dovuto lanciarsi giù dalla moto direttamente nella ghiaia e nella caduta si è fatto male al ginocchio sinistro. Dopo gli esami è stata confermata la rottura del crociato del ginocchio sinistro, infortunio che costringerà Bertelle a saltare il gp di Assen con la speranza di riuscire a tornare in moto in tempo per Silverstone, ad agosto. Questo perché anche se il ginocchio non fosse ancora al 100%, chiaramente questo sport permette di essere abbastanza in forma da correre a differenza di quasi tutti gli altri, in cui i tempi di recupero non sono mai inferiori ai sei mesi.