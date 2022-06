MotoGP, Assen tutta da scrivere

Come spesso accade in questa stagione 2022, le certezze alla vigilia di un weekend di gara MotoGP sono poche e, anzi, sono più le variabili impreviste a dettare l’agenda rispetto agli albi d’oro. La MotoGP torna questa settimana con il GP d'Olanda: diretta Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Facciamo un passo indietro, e torniamo al 1998, alla vigilia di questa stessa gara. Mick Doohan ha vinto nei 4 anni precedenti, ed è piuttosto facile fare un pronostico, considerando che le variabili (regolamentari, campo partenti, ecc.) sono poche. Ed infatti Doohan vince per il quinto anno consecutivo. Nel 1999 Doohan non c’è: vince Tadayuki Okada, che non vinceva da due anni in 500. Impronosticabile. Nonostante l’avvento di Valentino, Assen continua ad essere negli anni successivi terra di exploit singoli. Dopo Okada, vincono: Alex Barros (2000), Max Biaggi (2001), Valentino Rossi (2002), Sete Gibernau (2003), che, con i suddetti Doohan ed Okada, fanno 6 vincitori diversi in 6 edizioni. Poi Vale interromperà l’alternanza, vincendo nel 2004.