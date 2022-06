Colpo della casa di Noale che mette sotto contratto per due anni Miguel Oliveira: dal 2023 con il team satellite RNF. E la squadra di Lucio Cecchinello chiude per Alex Rins, che dalla prossima stagione sarà quindi con LCR. La MotoGP torna questa settimana con il GP d'Olanda: diretta Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Aprilia mette a segno un gran colpo di mercato in vista del 2023, Miguel Oliveira infatti ha firmato un contratto biennale con la casa di Noale per correre nel team satellite RNF di Razlan Razali. Nelle ultime settimane il pilota portoghese era stato molto vicino a un accordo con il team Gresini che però nei fatti non ha mai formalizzato una proposta economica. Oltre all’interessamento del team Gresini, anche la Ktm aveva nuovamente mostrato interesse per Oliveira che alla fine però ha scelto il progetto dell’Aprilia. Massimo Rivola così si assicura un pilota di grande talento e già vincitore di quattro gran premi per il team satellite RNF.