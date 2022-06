Quartararo: "Assen è mitica", la conferenza LIVE

Zarco (Ducati Prima Pramac): "Abbiamo un bel rapporto parlo direttamente con Ducati, senza avere dei manager, sono abbastanza grande per parlare direttamente con Ducati. Loro sanno quello che penso. Sanno che per me restare in Ducati è l'opportunità migliore per crescere anche in termini di risultati. Guidare una Ducati ufficiale nel team Pramac è la migliore soluzione per me. Firmare il rinnovo con Ducati per me è praticamente sicuro, quasi al 100%, se questo non dovesse succedere, sarebbe una sorpresa per me"