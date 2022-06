L'ha detto sorridendo, quasi con timidezza, ma vista la posizione in classifica l’autocandidatura di Zarco per il team ufficiale , al posto di Miller dal 2023, non sembra nemmeno tanto campata per aria. "Se Dall’Igna non sa chi scegliere tra un italiano (Bastianini) e uno spagnolo (Martin) per affiancare Bagnaia, potrebbe scegliere un francese . Se vogliono...". Buttata lì, nella conferenza stampa del giovedì, sembrava quasi una battuta. Che però nasconde una verità incontestabile . In classifica Johann Zarco è il pilota Ducati messo meglio : terzo alle spalle di Aleix Espargaró e Quartararo, ma davanti a Bastianini (4°), Bagnaia (6°) e Martin (11°).

Zarco penalizzato dall'età

Ducati non fa mistero di pensare a Bastianini e a Martin per il pilota da mettere nel team ufficiale 2023 accanto a Bagnaia. Per motivi di età e di rendimento in sella alla Desmosedici: Bastianini ha vinto tre gare, in meno di due stagioni, Martin una vittoria e quattro podi nello stesso arco di tempo. E hanno entrambi 24 anni (il romagnolo ne compirà 25 a dicembre), quindi una lunga carriera davanti. Zarco è penalizzato dall’età, è prossimo ai 32 anni, corre in MotoGP dal 2017 e non ha ancora vinto nulla. Il suo rendimento è però andato in crescendo da inizio stagione: nelle ultime quattro gare si è piazzato quinto, quarto, terzo e secondo. La regolarità è la sua forza. Certo non può bastare a sostenere una sua promozione ma intanto lui, timidamente, l’ha messa lì. "Se dovessi vincere qualche gara e lottare per il titolo, allora sarebbe ancora meglio andare nel team ufficiale". E’ un’aspirazione legittima, il sogno che tutti i piloti inseguono. "Tutti sanno che potrebbe rappresentare un sogno per me e a inizio anno speravo di essere tenuto in considerazione per il team ufficiale". Sperare non costa nulla, ma a scanso di equivoci il francese ha messo in chiaro che in Pramac lui ci sta bene: "Sto bene nel mio team attuale, per ma va bene così". Ma intanto, con un sorriso e il tono di chi vuole sdrammatizzare, come se avesse quasi paura di essere preso sul serio, lui si è messo in gioco.