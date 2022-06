Pecco Bagnaia è stato il più veloce nel venerdì di Assen: "Sono contento, ma non è certo la velocità quello che ci manca. Devo lavorare e maturare per quanto riguarda la gara. Il Mondiale? Non penso troppo al futuro, ma potrebbe essere una bella gara da raccontare". Il GP Olanda è in diretta domenica 26 giugno alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP ASSEN, HIGHLIGHTS PROVE LIBERE