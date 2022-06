La Fim ha cancellato il tempo della FP2 ad Aleix Espargaró, reo di aver girato con due spoiler contemporaneamente: quello per raffreddare la gomma posteriore e quello per deviare l’acqua. Un'infrazione al regolamento che costa caro allo spagnolo dell'Aprilia, che vede tolto il 2° crono del venerdì e che dovrà quindi rifare il tempo nella Top-10 in FP3 per accedere direttamente alla Q2. Il GP Olanda in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP ASSEN, HIGHLIGHTS PROVE LIBERE