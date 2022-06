Maverick Vinales non è solo un fulmine in pista. Lo spagnolo dell'Aprilia, ospite di Talent Time, è stato protagonista di un divertente siparietto con il nostro Antonio Boselli, al quale ha preparato un cappuccino a tempo di record, con tanto di cuore decorativo. Maverick dimostra di avere talento anche come barista. Il GP Olanda è in diretta domenica 26 giugno alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

