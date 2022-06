Wayne Rainey è tornato in sella alla sua Yamaha 500 con cui ha vinto il Mondiale del 1992. Il pilota americano, tre volte iridato nella classe regina e tetraplegico dopo il tragico incidente a Misano del 1993, è stato uno protagonisti del Festival Of Speed di Goodwood. Il GP Olanda in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

