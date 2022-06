Sarà una gara in rincorsa per Celestino Vietti, caduto durante le qualifiche ad Assen e costretto a partire dall'undicesimo posto. In pole ci va Dixon, con Ogura quarto. Finisce il weekend di Canet, che non ha recuperato da un incidente stradale in cui era incorso prima del Sachsenring. Il GP d'Olanda è in diretta domenica 26 giugno alle 12.20 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Non era cominciata benissimo il week di Assen per Celestino Vietti, come al solito poco efficace in prova, ma la gara rischia di costringerlo a una rimonta difficile. Cadendo in qualifica il pilota del team Mooney VR46 dovrà partire dalla quarta fila con l’undicesimo tempo. Peccato, non stava correndo male il piemontese che spesso la domenica è in grado di sorprendere. Questa volta ancora di più Celestino dovrà dare il massimo per difendere la leadership in classifica, perché Ogura apre la seconda fila con il quarto tempo. E il giapponese lo insidia staccato di soli 8 punti nel mondiale. Attenzione anche ad Augusto Fernandez, pilota in evidente crescita che in qualifica ha forse brillato meno del solito, ma intanto gli scatta davanti, dalla nona posizione. La pole position se l’è presa Jake Dixon, pilota che a intermittenza alterna prove veloci (seconda pole stagionale per l’inglese) a gare non sempre convincenti. In prima fila si rivedono anche Albert Arenas, ex iridato della Moto3, e Sam Lowes tornato alla ribalta, da un paio di gare in qua.