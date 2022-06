Il meteo sarà una delle variabili fondamentali in vista del GP d'Olanda, in programma oggi sul circuito di Assen. Dopo un fine settimana estremamente variabile, ecco cosa dobbiamo aspettarci per la gara di MotoGP, in programma alle 14. Il GP è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Sarà una variabile fondamentale, come le gomme e l'affidabilità. Stiamo parlando del meteo, che come di consueto per il GP d'Olanda, diventa un fattore in vista della gara. Già nel fine settimana, il tempo su Assen è stato estremamente variabile. Pioggia, sole, vento, temperature altalenanti che hanno diversificato le strategie di team e i piloti fin dalle Libere 1. Ecco cosa dobbiamo aspettarci in vista di oggi per la gara, in programma alle 14 e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.