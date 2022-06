Pecco Bagnaia : stato Rookie of the Year nel 2017, campione del mondo Moto2 nel 2018 ed ora un punto fermo delle MotoGP tanto da pensare al Mondiale . Ma alle sue spalle ha anche stagioni non facili di Moto3 e scelte delicate. Nella famiglia Academy, una volta lasciato il suo Piemonte, ha trovato un posto dove far sì che la sua precisione e abnegazione verso le moto divenissero un percorso reale e strutturato.

Bezzecchi, il rookie che non teme niente e nessuno

leggi anche

Bezzecchi: "Fantastico, ho spinto come un dannato"

Marco Bezzecchi in Moto3 è stato il grande protagonista della stagione 2018 e ha lottato per il titolo mondiale fino alla penultima gara. Non ci è riuscito per un soffio, ma ha dimostrato di essere un pilota di grande talento. Poi in Moto2, dove è cresciuto molto, e quest'anno da rookie in MotoGP già sul podio a metà stagione, il primo del Team Mooney VR nella top class. Il Bez è un ragazzo pacato, dal sorriso contagioso, ma quando abbassa la visiera del suo casco non teme nessuno. E pensare che al Rach a "sbagarrare" con Morbidelli, Marini, Vietti e gli altri qualche anno fa ci andava quasi per gioco. Oggi e lì su un podio carico di significati unici. Eredità 46, un pensiero da coltivare. Unico nel suo genere nel rispetto di una storia reale.