In un'intervista rilasciata al sito ufficiale della MotoGP, l'ex ducatista ha confermato che non farà parte della griglia di piloti della classe regina per il 2023. "Non sono competitivo, faticando così non mi diverto. Il prossimo anno non ci sarò", ha spiegato Dovizioso Condividi

Andrea Dovizioso ha confermato in un'intervista al sito ufficiale della MotoGP che non correrà nella classe regina nella prossima stagione. Il pilota forlivese della Yamaha ha maturato questa decisione dopo i risultati, tutt'altro che esaltanti, messi insieme in questo 2022. Un'annata complicatissima fin qui, con l'11° posto in Portogallo come miglior risultato e tante gare difficili. "Sicuramente non correrò in MotoGP nel 2023, non c'è ragione per farlo - ha puntualizzato l'ex ducatista -. Ho sempre detto che non sarei rimasto se non fossi stato competitivo. Quando fatichi non ti diverti. Mi auguro comunque di terminare la stagione in crescendo".

Le difficioltà di Dovizioso con la Yamaha leggi anche Yamaha: "Penalità Quartararo? Altri sono impuniti" Undicesimo a Portimao e poco altro. La stagione del Dovi ha vissuto anche due ritiri (Indonesia e Barcellona) e tante gare chiuse nelle retrovie. Come al Mugello, dove il forlivese non è andato aldilà del 20° posto. "La Yamaha va bene in frenata e in percorrenza - ha spiegato a MotoGp.com -. Ma fatica in altre cose. Se non guidi come Quartararo, non puoi essere competitivo. Fabio vince, ma se gli altri piloti si lamentano un motivo ci sarà. Io e Morbidelli, per esempio, abbiamo modi di guidare differenti, ma i nostri risultati sono simili", ha concluso Dovizioso. A questo punto resta da capire quale sarà il futuro dell'attuale pilota del team WithU RNF. Un futuro comunque lontano dalla MotoGP.

La storia di Dovizioso nel Motomondiale approfondimento Dovi: "No alla Superbike, mio futuro in motocross" Andrea Dovizioso esordisce nel Motomondiale nel 2001 in classe 125 con Aprilia, correndo (con ritiro) al Mugello. L'anno successivo inizia la sua storia con la Honda: prima la 125, con il titolo mondiale nel 2004, poi la classe 250 con due secondi posti (2006 e 2007) e lo sbarco in MotoGP, sempre con la casa giapponese, nel 2008. Dopo la stagione 2012 in sella alla Yamaha, Dovizioso sposa il progetto Ducati nel 2013. Con la scuderia di Borgo Panigaleè per tre volte vicecampione del mondo della classe regina tra il 2017 e il 2019. A fine 2020 l'addio a Ducati e l'anno sabbatico dal Motomondiale, interrotto a settembre con il ritorno nel team Petronas accanto a Valentino Rossi per le ultime gare della stagione 2021. Nel 2022, sempre in Yamaha ma col team WithU RNF. Nelle tre classi del Motomondiale ha ottenuto 24 vittorie, ha realizzato 20 pole position e collezionato 103 podi.