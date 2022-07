1/6

La Yamaha è la casa del campione del mondo in carica ed è anche la moto del leader della classifica di questa stagione, Fabio Quartararo. Quindi verrebbe voglia di darle il massimo dei voti, se non fosse per gli altri 3 piloti che la guidano: sono sempre dietro, molto dietro, addirittura tra gli ultimi. Né Morbidelli, né Dovizioso, né l’esordiente Darryn Binder sono riusciti a dimostrare il proprio valore né in prova e neppure in gara. Insomma, una moto difficile per tutti, tranne che per "el Diablo" francese