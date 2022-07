Scocca l'ora della Race of Champions, l'imperdibile gara tra i piloti Ducati MotoGP, Superbike e Supersport di scena oggi a Misano nell'ambito del World Ducati Week. Lo spettacolo è in diretta su Sky Sport MotoGP dalle 17 alle 18.15

A Misano è tutto pronto per la Race of Champions , l'appuntamento più atteso dell' 11^ edizione del World Ducati Week . Ventuno piloti Ducati di MotoGP, Superbike e Supersport sono pronti a darsi battaglia sul circuito intitolato a Marco Simoncelli: ci saranno tra gli altri Pecco Bagnaia, Jack Miller, Michele Pirro, Johann Zarco, Jorge Martin, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi e Danilo Petrucci . Al via poi anche altri piloti Ducati presenti nei campionati Superbike e Supersport, tra cui Oliver Bayliss, figlio del mitico Troy. Le moto protagoniste della "gara dei campioni" saranno la Panigale V4 S e la Panigale V2 in configurazione da gara, personalizzate ciascuna da un’esclusiva livrea ispirata alla grafica della moto usata da ogni pilota durante i campionati.

Race of Champions, come seguire la gara su Sky Sport

Per chi non fosse presente a Misano per il WDW, niente paura. Sky Sport trasmetterà la Race of Champions su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky). La diretta partirà alle 17 e si concluderà alle 18.15. Telecronaca di Edoardo Vercellesi e Guido Meda, con Sandro Donato Grosso pit reporter durante la diretta e per i collegamenti con Sky Sport 24.