Toprak Razgatlioglu è uscito galvanizzato dal round di Donington, dove una tripletta ha rilanciato le sue speranze per il mondiale. A Most il turco parte subito forte col miglior tempo nelle prove libere: 1’31”506, oltre un decimo sotto il record in qualifica siglato l’anno scorso. In entrambe le sessioni, inoltre, il suo passo è risultato il migliore del lotto.

Redding e Rinaldi inseguono. 4° Bautista

Alle sue spalle stupiscono Scott Redding su BMW e Michael Rinaldi su Ducati. L’inglese viene dal bel weekend di casa e in Repubblica Ceca ha vinto Gara 2 nel 2021, mentre il riminese ha mostrato grande velocità soprattutto nella seconda metà della pista. Quarto tempo per Alvaro Bautista davanti a Jonathan Rea, che non ha migliorato il crono della mattinata (un 1’31”8 che gli era valso la prima posizione).

La top ten e gli altri italiani

Loris Baz precede Andrea Locatelli, settimo con la sua Yamaha. Kawasaki mette Alex Lowes all’ottavo posto davanti a Garrett Gerloff, mentre la decima posizione di Xavi Vierge su Honda fa si che tutte e cinque le marche siano rappresentate in top-10. Axel Bassani chiude con il dodicesimo tempo, Luca Bernardi con il diciassettesimo, Roberto Tamburini è diciannovesimo.