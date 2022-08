Se si guardano gli ultimi vincitori a Silverstone, soltanto Quartararo (2021) sembra potersi ripetere. Dalle certezze Yamaha e Honda alla possibile prima pole position italiana: tutti i numeri in vista del weekend che segna il ritorno del Motomondiale. Il GP di Silverstone live domenica 7 agosto su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Eccoci all’ennesimo appuntamento con l’indecifrabile MotoGP. Dove si corre? A Silverstone, circuito in cui Marc Marquez non ha mai brillato e quindi un luogo in cui l’albo d’oro è costellato di vincitori diversi. A Silverstone ci sono stati 15 vincitori in 20 gare corse qui, e dal 2013 (non si corse nel 2018 e 2020) ci sono stati 7 vincitori diversi (Lorenzo, Marc Marquez, Rossi, Vinales, Dovizioso, Rins, Quartararo) e 4 moto vincenti diverse (Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati). L’ultimo a ripetersi è stato Lorenzo nel 2012-2013. Visti i presupposti, sembra impossibile fare un pronostico, ma si può provare a dipanare la matassa, escludendo alcuni piloti che, al momento, non sembrano papabili vincitori.

I vincitori passati

Si parte dal 2014 per trovare il primo vincitore in attività, ma è Marc Marquez, al momento in panchina; andiamo al 2015 e troviamo Valentino, non più in MotoGP; nel 2016 vinse Vinales, ma lo spagnolo con l’Aprilia conta solo un podio, e il suo ultimo successo risale a Losail 2021, un anno e mezzo fa. 2017: Dovizioso. Anche in questo caso un exploit appare improbabile: sono passati 40 GP dalla sua ultima vittoria, in Austria nel 2020, e con la Yamaha quest’anno non è mai finito nei primi dieci. 2019: Alex Rins. Ci vorrebbe davvero un miracolo: il suo ultimo successo risale ad Aragon 2020, e quest’anno ha conquistato solo due podi. Ed eccoci al 2021: Quartararo, leader del mondiale. Sembra lui quindi il più probabile vincitore in Gran Bretagna, stando ai precedenti…

Yamaha e Honda

Non possiamo chiamarle certezze, perché in MotoGP quest’anno non c’è nessun porto sicuro, ma è bene tenere presente due costanti di Silverstone, legate a Yamaha e Honda. La prima ha sempre piazzato almeno una moto sul podio in tutte e 20 le gare corse qui, mentre la seconda ha messo a segno 9 delle ultime 10 pole di Silverstone, mancandola solo nel 2018, quando poi non si corse il GP.

Una pole italiana, per favore

Con la Ducati velocissima e un parco di piloti di prim’ordine, possiamo incrociare le dita per vedere la prima pole italiana a Silverstone. Nonostante 3 vittorie (Uncini 1982, Rossi 2015, Dovizioso 2017) un pilota di casa nostra non è mai riuscito a partire in pole a Silverstone. Ironia della sorte, in ben 9 occasioni un italiano si è qualificato al secondo posto in griglia…comprese le ultime 5 qualifiche disputate qui (Rossi 2016, 2017, 2019; Dovizioso 2018; Bagnaia 2021).