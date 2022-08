di p. beltramo

Dopo la pausa estiva la MotoGP riparte da Silverstone, con la gara in programma domenica 7 agosto su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Da Assen, ultimo Gran Premio prima delle vacanze, saranno passati 42 giorni: Quartararo riuscirà a dimenticare le due cadute in Olanda? Aleix Espargaró si confermerà il suo avversario più pericoloso in ottica mondiale? Bagnaia sarà quello perfetto di Assen o tornerà a commettere qualche errore come nelle gare precedenti? Paolo Beltramo fa il punto su dove eravamo rimasti