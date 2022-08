Dovizioso ha annunciato che si ritirerà dalla MotoGP dopo il GP di Misano, in programma il 4 settembre 2022. Il pilota del team Yamaha WithU ha spiegato al microfono di Antonio Boselli come è nata questa scelta: "Diciamo che è stato un anno difficile, i risultati non sono arrivati, questo non era il mio obiettivo. Quindi è normale che piano piano cominci a pensare al ritiro. Avendo una buona relazione con Yamaha sono riuscito a essere aperto senza problemi, ne ho parlato e mi hanno capito, così come il team WithU, e questo mi ha fatto molto piacere. Penso che Misano sia la gara giusta per il ritiro. È l'ultima gara di casa con gli amici, con i tifosi. Secondo me è la scelta giusta. Come vorrei essere ricordato nel paddock? Come aggettivo mi piacerebbe sostanzioso, ecco mi piacerebbe essere ricordato come un pilota di sostanza, ma forse bisognerebbe chiedere agli altri".