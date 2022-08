Espargaró può tornare in pista, le qualifiche LIVE

In corso in questo momento il Q1 a Silverstone. Brutta caduta per Aleix Espargaró durnate le Libere 4: lo spagnolo è stato sbalzato violentemente dalla sella della sua moto ed è uscito dalla pista portato a braccia dai commissari. Il pilota Aprilia lamenta un dolore al calcagno, ma al centro medico non sono state riscontrate fratture ed è pronto a scendere in pista per il Q2. In Moto3 pole di Moreira. Il GP di Gran Bretagna è in diretta domenica 7 agosto su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW