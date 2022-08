Bagnaia vince a Silverstone e diventa il pilota ad aver conquistato più successi in questo Mondiale (4): "Questa è la vittoria migliore che abbia mai ottenuto. Voglio ringraziare il mio trainer Carlo, Rossi e Stoner. Valentino mi ha scritto dei messaggi per consigliarmi quale gomma usare, è sempre quello che mi dà più sostegno di tutti. Anche Casey mi ha aiutato, l’ho apprezzato molto. Avere due piloti di questo calibro che possono supportarmi è un grandissimo vantaggio" GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA Condividi

È stata una vittoria costruita grazie alla lucidità? Lo ha sottolineato anche Dall’Igna… "Non è stato facile perché abbiamo faticato tutto il weekend, non riuscito ad avere feeling con il grip in generale, sia avanti sia dietro. Montare la dura dietro mi ha dato finalmente un vantaggio, con la media davanti. Sapevo che sarei dovuto stare attento al posteriore a inizio gara, non potevo esagerare. L’unico punto in cui potevo recuperare era la frenata. Sono veramente contento per come è andata, ripeto questa è sicuramente tra le mie vittorie più belle. Eravamo veramente in sofferenza, ho fatto ricorso all’aiuto di tutti. Devo ringraziare molto Valentino (Rossi, ndr), questo weekend mi è stato molto vicino a forza di messaggi vocali. Venerdì gli ho chiesto se ricordasse qualcosa che in passato lo aveva aiutato ad andare più forte a Silverstone. Una domanda un po' difficile, ma Vale come al solito è riuscito a darmi una grande mano. Anche Stoner mi ha aiutato, mi ha mandato un messaggio stamattina, l’ho apprezzato molto. Avere due piloti di questo calibro che possono aiutarmi è un grandissimo vantaggio. Devo dire che anche Carlo, il mio preparatore, mi manda quei messaggi di poche righe che però mi piacciono molto".

Rossi ti ha suggerito di andare piano nei primi giri, per poi scatenarti nella seconda parte di gara? "No, no, di solito i primi giri sono il mio forte, mentre questa volta al primo giro mi è partita subito la gomma posteriore all’ultima curva. Ho fatto tutta la gara al 100%, non mi sono mai trattenuto, non avevo la possibilità di gestire come Assen, ho dato sempre il massimo perché sapevo che era importante vincere. Valentino con la sua esperienza è stato molto lucido a consigliarmi quale gomma sarebbe stata migliore in base alla gara che avrei potuto fare, mi ha aiutato. Anche Marini e Bezzecchi mi hanno aiutato molto, in un meeting speciale che abbiamo fatto nel loro box, riguardo al feeling che avevano avuto con la gomma dura".