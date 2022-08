Bagnaia vince a Silverstone, Miller chiude in terza posizione, e nel box Ducati scatta la festa dopo il traguardo. Dall'Igna scatenato innaffia i suoi piloti con il Prosecco, mentre "Rocky" Tardozzi non trattiene la gioia e si scaraventa simpaticamente contro l’ingegnere Davide Barana

La domenica di Silverstone ha un sapore molto dolce per la Ducati. Il team ufficiale è riuscito a piazzare entrambi i suoi piloti sul podio. Seconda vittoria consecutiva per Bagnaia dopo quella di Assen, mentre Miller ha chiuso in terza posizione. L’australiano ha anche sfiorato il secondo posto, strappato nel finale da un grintoso Maverick Vinales su Aprilia, altrimenti sarebbe stata addirittura doppietta per la casa di Borgo Panigale. Un episodio che non ha comunque rovinato la festa scattata nel box Ducati al momento del traguardo. Tra i più scatenati c’era l’ingegnere Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, che ha innaffiato di Prosecco i suoi piloti dopo le interviste post gara.