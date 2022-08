Moto2, GP Austria: i risultati delle prove libere

Tutto da rifare. Celestino Vietti dovrà riprovarci sabato mattina, il quindicesimo posto non gli basta per entrare nella Q2, gli resta una sola possibilità in FP3 (meteo permettendo, le previsioni restano incerte) per guadagnare posizioni. Il piemontese aveva chiuso il primo turno di libere con un promettente ottavo tempo, ma la gomma morbida conservata per la FP2 non ha portato a quel miglioramento sperato. Intanto, davanti, i suoi avversari diretti in campionato, Fernandez e Ogura volano rispettivamente al terzo e secondo posto alle spalle di Chantra, autore di un giro spettacolare. Non è la prima volta che il week end di Vietti parte in salita - si sa, lui dà il meglio in gara - ma un ritardo di nove decimi dal primo non è poca cosa da recuperare. Il migliore degli italiani alla fine della prima giornata di prove risulta così Tony Arbolino con il quarto tempo. Un buon inizio, senza dubbio, che segna un passo avanti rispetto al mattino concluso con l’undicesimo cronologico.