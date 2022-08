Moto3, GP Austria: i risultati delle prove libere

Con un super giro a fine turno, Dennis Foggia ha chiuso in testa la prima giornata di libere al Red Bull Ring. In ritardo nei primi tre settori il romano del team Leopard ha recuperato e migliorato nel quarto settore, mettendo il segno sulla classifica provvisoria del gran premio austriaco. Sul circuito rinnovato (dove è stata introdotta una chicane sul veloce rettilineo in salita) il romano ha mostrato subito di trovarsi a suo agio, fin dal primo turno del mattino, corso sotto l’acqua. Un risultato importante alla luce delle incognite meteo che accompagnano il week end di gara. Risultato che intanto assicura un certo margine di vantaggio tra lui e i due maggiori contendenti al titolo, Guevara e Garcia, rimasti attardati nel venerdì di prove. Izan, dodicesimo, e Sergio, tredicesimo, la formidabile coppia della Gas Gas, per ora deve rincorrere. Ma entrambi, al momento, sono classificati per la Q2 di sabato. Partita ancora aperta, quindi, ma per Dennis era decisivo partire col piede giusto. Reduce dalla vittoria in Gran Bretagna, che ha rilanciato le sue quotazioni nella lotta al Mondiale (è terzo in classifica staccato di 42 punti) è fondamentale per Foggia non lasciare punti per strada da qui alla fine del campionato.