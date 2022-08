la griglia

Il Mondiale è di scena al Red Bull Ring, la 'casa' della KTM: è l’occasione perfetta per annunciare l’arrivo in MotoGP del marchio Gas Gas dal 2023 come team satellite dell’azienda austriaca. Il primo pilota sarà Pol Espargaró, al suo fianco uno tra Remy Gardner e Augusto Fernandez. 'In realtà la scelta non si limita a loro due', precisa Francesco Guidotti, team manager della KTM. Ecco la line-up provvisoria in vista del 2023, con gli accordi in via di definizione e quelli già ufficiali GASGAS SBARCA IN MOTOGP