Come ha annunciato giovedì in conferenza stampa, Marquez ha assistito al lavoro della Honda nel box di Spielberg, durante le prove libere del GP Austria. L'obiettivo dello spagnolo è provare a migliorare lo scambio di informazioni tra i vari reparti della casa giapponese. Lo spagnolo ha incontrato anche i top manager della HRC, per cercare di modificare il progetto in vista del 2023, anno in cui spera di tornare a lottare per il Mondiale

VIDEO. I MANAGER NEL BOX HONDA