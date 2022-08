Prima pole in carriera per il 17enne spagnolo Daniel Holgado, che a Spielgerg partirà davanti a Salgado, 4° Riccardo Rossi, 5° Foggia. Nella classifica del Mondiale, il romano deve recuperare 42 punti al leader Garcia (11° in griglia) e 39 a Guevara (8°). Domenica le gare in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14

Non c'è Foggia davanti, ma nemmeno Garcia e Guevara gli avversari più ostici. Foggia scatterà infatti dalla seconda fila, di fianco a Riccardo Rossi, quarto e migliore degli italiani. I due spagnoli partiranno invece un po' più indietro, parziale buona notizia perché le gare in Moto3 cambiano fronte di continuo. Però Dennis è partito bene e sta avvicinandosi in forma alla gara di domenica. In prova ha trovato subito un buon ritmo, fin da venerdì, il quinto tempo in qualifica forse non lo ripaga del tutto, ma la posizione in griglia è comunque promettente. Guevara (8° in qualifica) e Garcia (11°) dovranno rimboccarsi le maniche per non lasciare scappare in gara il romano, reduce dalla vittoria di Silverstone. In prima fila ci sono finiti il diciassettenne spagnolo Daniel Holgado (prima pole in carriera per lui) e il giapponese Sasaki, che dovrà scontare un doppio long lap di penalità per l'incidente provocato a Silverstone.