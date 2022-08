Lo spagnolo della Pramac scatterà dalla 4^ casella al Red Bull Ring per il GP d'Austria, preceduto da altre tre Ducati, tra cui quella di Bagnaia, il più in alto in classifica tra i piloti della scuderia. Ma Jorge Martin, assicura: "Non ci sarà nessun gioco di squadra, solo molta attenzione. Io penserò a dare il massimo". Domenica la gara alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Jorge Martin è arrivato a un soffio dalla prima fila nelle qualifiche di Spielberg, ma partirà comunque davanti a Fabio Quartararo, 5° e unico tra i primi 6 in griglia a non cavalcare una moto sfornata a Borgo Panigale. In ottica Mondiale, il più in alto nella classifica del campionato tra i piloti della Ducati è Francesco Bagnaia, ma il madrileno non sembra intenzionato a fare 'sconti' al torinese. "Con Pecco non ci sarà nessun gioco di squadra - chiarisce Martin - io penserò soltanto a dare il massimo. Certamente dovrò fare attenzione, perché anche lui guida una Ducati. Ma in pista per me è uno come gli altri". Al termine delle qualifiche sul circuito austriaco del Red Bull Ring, Martin ha detto la sua anche sulla nuova chicane. "Era uno dei tracciati più problematici - spiega - ma con la modifica è notevolmente migliorato".